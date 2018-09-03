Написать 40 фарма статтей на французком

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Закрыт1 заявка128 просмотров

Необходимо написать статьи по 40 таблеткам на ФРАНЦУЗКОМ языке. Текст обязательно должен быть логичный по

своей структуре и разделен на абзацы. 

Например как тут:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BB

https://www.drugs.com/tadalafil.html

Размер каждого текста будет +/- 2000 слов.

Требования к уникальности текта: адвего больше 90% и https://content-watch.ru/ - больше 90% . Оба условия должны выполнятся.

Если цена/качество меня удовлетворят на 100% возможно дальнейшее сотрудничество.

Жду предложений с указанием стоимости за слово по которой готовы сотрудничать.

7 лет назад
snapnames111
43 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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