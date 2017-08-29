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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
5 лет назад
Всё сделано быстро и качественно. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Задача была поставлена понятно, оплата сразу после проверки выполненной работы. Все быстро. Рекомендую.
$5
10 баллов
5 лет назад
ОЧЕНЬ оперативно и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четко поставлена задача, оплата в срок.
$10
10 баллов
6 лет назад
Работа выполнена качественно, в срок. Общение на уровне, все просьбы были учтены. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, оплата в срок.