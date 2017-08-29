bobistellar29

Антон Смирнов bobistellar29

 
35 летРоссия/Москва
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Перспективная работа
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
turion10
Дамир 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
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Всё сделано быстро и качественно. Рекомендую к сотрудничеству.
Задача была поставлена понятно, оплата сразу после проверки выполненной работы. Все быстро. Рекомендую.
Ответный отзыв
ZBoss
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Подобрать 30 ICO с описаниями и картинками.
ОЧЕНЬ оперативно и качественно. Рекомендую.
Отличный заказчик, четко поставлена задача, оплата в срок.
Ответный отзыв
KozyirevGerman
41 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Выборка товаров
Работа выполнена качественно, в срок. Общение на уровне, все просьбы были учтены. Рекомендую!
Отличный заказчик, оплата в срок.
Ответный отзыв