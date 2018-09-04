SEO-тексты по финансовой тематике

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Закрыт4 заявки129 просмотров

Написать 4 текста с ключами, каждый объемом 500-700 знаков без учета пробелов.

Требования к исполнителю:

— базовые знания по финансовой тематике, наличие соответствующих текстов в портфолио;

грамотность,тексты без воды;

— сдача текстов в срок.

Оставляйте в комментариях ваши пожелания по размеру оплаты и примеры текстов по теме.

7 лет назад
IlyaHavkin
Илья 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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