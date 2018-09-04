Копирайтинг

Требуется написание статей на тему сферы услуг в онлайне, в среднем 1000 знаков каждая.

Темы:

-развитие сферы услуг в онлайне (тренды, направления, биржи, сервисы);

- как не потерять деньги и какие схемы мошенничества на рынке услуг (недвижимость, аренда и продажи);

- как не потерять деньги и какие схемы мошенничества на рынке услуг (маркетинговые агентства и Интернет реклама, IT разработка.);

- как не потерять деньги и какие схемы мошенничества на рынке услуг (инвестиции и кредиты, криптовалюта и ICO);

- как не потерять деньги и какие схемы мошенничества на рынке услуг (дизайн, разработка сайтов, программных решений);

- как правильно заказать услугу;

- как в будущем будут работать люди, IT технологии меняют мир;

- Статьи про виды услуг (12 направлений услуг) ;

- Статьи про технологии в услугах;

Можно писать пулом, либо выборочно.