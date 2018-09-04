Только для тех что уже работал с ней на 3000 ЗБП и выше оплата 100р/1000 ЗБП оплата только в самих бартерконах, оттуда выводите в фиат (кеш) все сами - ...
Копирайтинг
Требуется написание статей на тему сферы услуг в онлайне, в среднем 1000 знаков каждая.
Темы:
-развитие сферы услуг в онлайне (тренды, направления, биржи, сервисы);
- как не потерять деньги и какие схемы мошенничества на рынке услуг (недвижимость, аренда и продажи);
- как не потерять деньги и какие схемы мошенничества на рынке услуг (маркетинговые агентства и Интернет реклама, IT разработка.);
- как не потерять деньги и какие схемы мошенничества на рынке услуг (инвестиции и кредиты, криптовалюта и ICO);
- как не потерять деньги и какие схемы мошенничества на рынке услуг (дизайн, разработка сайтов, программных решений);
- как правильно заказать услугу;
- как в будущем будут работать люди, IT технологии меняют мир;
- Статьи про виды услуг (12 направлений услуг) ;
- Статьи про технологии в услугах;
Можно писать пулом, либо выборочно.
Заявки фрилансеров
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