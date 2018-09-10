Только для тех что уже работал с ней на 3000 ЗБП и выше оплата 100р/1000 ЗБП оплата только в самих бартерконах, оттуда выводите в фиат (кеш) все сами - ...
Копирайтер на юридический сайт (Недвижимость)
Ищу авторов для сотрудничества.
Тематика - Недвижимость
Работаю напрямую.
Даю ТЗ, где указаны количества вхождений ключевых слов. ТЗ через tz.binet.pro
Готов платить 30р за 1000 символов. Гарантирую постоянный и большой объем работ.
Требования к исполнителю:
1. Грамотность.
2. Умение писать исчерпывающие и подробные тексты
3. Желание работать.
Общение через скайп или вк
Заявки фрилансеров
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