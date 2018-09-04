Написание 25 статей на тему красоты и психологии.

В клинику пластической хирургии DEGA в Санкт-Петербурге необходимо писать статьи на тему пластической хирургии, психологии, красоты. Для блога, СМИ, СММ.

Зарплата указана из расчёта 25 текстов. Срок реализации - 1 месяц.

Если вы не знаете темы пластической хирургии - нестрашно. У Вас будет возможность общения с нашими хирургами, пациентами, маркетологами. Важен живой текст, который хочется читать! В качестве пробного задания хотелось бы получить статью на тему : «Как мужчины реагируют на увеличение груди своих дам.»

Хотелось бы видеть интересный, увлекательный текст с минимальным количеством клише. Основываться можно на информации из интернета или собственной фантазии. Текст должен быть абсолютно уникальным. Предположим, для размещения в женском журнале. От 1000 символов. Можно использовать разные форматы. Описание, интервью, список. Что угодно! Только не занудно) Из всех заявок, основываясь на портфолио, мы выберем 5 кандидатов и оплатим по 2000 за задание. Если Вы хотите прислать пробное задание независимо от нашего выбора - такая возможность есть.