Ищу авторов для сотрудничества. Тематика - Недвижимость Работаю напрямую. Даю ТЗ, где указаны количества вхождений ключевых слов. ТЗ через tz.binet.pro Готов платить 30р за 1000 ...
Написать 30 инструкций по активации/регистрации карт
Доброго дня, дорогие авторы. Ищу копирайтера на проект, необходимо выписать 30 инструкций по активации/регистрации карт. Подробная информация ниже.
Статей: 30
Средний объем статьи: 3 500 ЗБП
Общий объем: 98 000 ЗБП
Ставка: 40р/1000 ЗБП
Сроки: обговариваем индивидуально с исполнителем.
Выплаты 2 раза в неделю на Веб Мани или Яндекс Деньги
Требования к статьи:
- Уникальность: от 97% по text.ru
- Тошнота по слову не должна превышать 4% (оптимально 2.5%) по http://advego.ru/text/seo/
- Бал по главреду от 7.3 - glvrd.ru
- Делать вставки "Важно" или "Дополнительная информация" на каждые 2 000 ЗБП.
- Ну и самое главное - человеческим языком раскрыть данную вам структуру (наша структура обязательна).
Структура:
Введение
Как получить бонусную карту Четыре лапы
Активация карты Четыре лапы
Преимущества карты
Программа лояльности магазина Четыре лапы
Восстановление карты в случае утери
Источники:
https://4lapy.ru/bonus-program/
https://expertpobonusam.com/4-lapy/bonusnaya-karta
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