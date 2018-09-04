Написать 30 инструкций по активации/регистрации карт

$60
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Закрыт1 заявка199 просмотров

Доброго дня, дорогие авторы. Ищу копирайтера на проект, необходимо выписать 30 инструкций по активации/регистрации карт. Подробная информация ниже.

Статей: 30

Средний объем статьи: 3 500 ЗБП

Общий объем: 98 000 ЗБП

Ставка: 40р/1000 ЗБП

Сроки: обговариваем индивидуально с исполнителем.

Выплаты 2 раза в неделю на Веб Мани или Яндекс Деньги

Требования к статьи:

  • Уникальность: от 97% по ﻿text.ru
  • Тошнота по слову не должна превышать 4% (оптимально 2.5%) по http://advego.ru/text/seo/
  • Бал по главреду от 7.3 - glvrd.ru
  • Делать вставки "Важно" или "Дополнительная информация" на каждые 2 000 ЗБП.
  • Ну и самое главное - человеческим языком раскрыть данную вам структуру (наша структура обязательна).
Пример ТЗ#############################################################

Структура:

Введение

Как получить бонусную карту Четыре лапы

Активация карты Четыре лапы

Преимущества карты 

Программа лояльности магазина Четыре лапы

Восстановление карты в случае утери

Источники:

https://4lapy.ru/bonus-program/

https://expertpobonusam.com/4-lapy/bonusnaya-karta

http://about-shops.ru/shop/chetire-lapi/cards

7 лет назад
seostrelcov
Юрий 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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