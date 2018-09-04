Текст для информационной рассылки

Нужно написать текст для контентной рассылки.

Весь контент для рассылки есть. Нужно написать введение, сопроводительный текст.

Важно: весь контент на английском языке. Чтобы написать тексты вы должны суметь прочитать и понять статьи которые будут анонсироваться в рассылке. Писать текст можно на русском (можно и на английском - здесь как удобнее)