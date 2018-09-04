Мы предлагаем: 1. Проект. Необходимо написать 15 уникальных текстов с использованием достоверной информации. Тематика - медицинская. Размер статьи от 7000 до 9000 символов. После успешного написания возможно более длительное сотрудничество. 2. Гарантируем своевременную ...
Текст для информационной рассылки
Нужно написать текст для контентной рассылки.
Весь контент для рассылки есть. Нужно написать введение, сопроводительный текст.
Важно: весь контент на английском языке. Чтобы написать тексты вы должны суметь прочитать и понять статьи которые будут анонсироваться в рассылке. Писать текст можно на русском (можно и на английском - здесь как удобнее)
Заявки фрилансеров
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