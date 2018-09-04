Два текста о зоопсихологии.

$200
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Закрыт6 заявок175 просмотров

Нужно написать два текста на заданные темы по зоопсихологии-взаимоотношения детенышей и родителей того или иного вида животного.

количество знаков -600.

пример отправлю.

Бюджет-за два текста 200 рублей.

может, кто-то поможет?

срок-до завтра 17.00

7 лет назад
eva_psy
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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