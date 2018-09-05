Отзывы в Я.Маркет

На бьюти-проект нужен копирайтер. Необходимо написать несколько материалов на тематику красоты и здоровья. Размеры статей варьируются от 6500 до 8000 тыс. знаков. После успешного выполнения возможно долгосрочное сотрудничество. Гарантируем своевременную оплату в ...
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