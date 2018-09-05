Отзывы в Я.Маркет

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Закрыт6 заявок161 просмотр

Нужно делать в месяц около 30 отзывов. Сейчас модерация жесткая, поэтому нужно это учесть. Если уверены что всё получится - пишите вашу цену за 1 отзыв.

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7 лет назад
vika5934857
35 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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