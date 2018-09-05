Ищу авторов для сотрудничества. Тематика - Недвижимость Работаю напрямую. Даю ТЗ, где указаны количества вхождений ключевых слов. ТЗ через tz.binet.pro Готов платить 30р за 1000 ...
Написать статьи для сервисного центра
Требуется написать около 50 статей для сайта сервисного центра на основе семантического ядра. Нужен опытный специалист
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг8 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Нужно написать тексты-описания услуг на сайт об организации детских праздников. Пока предполагается 10-20 текстов, по по 1,5-2 тыс. знаков. Цена - 60 руб. за 1000 знаков. В заявках указывайте примеры ваших работ ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт7 лет назад
Небольшой пост о моем творчествеКопирайтинг9 заявокЗакрыт7 лет назад
- $734
В клинику пластической хирургии DEGA в Санкт-Петербурге необходимо писать статьи на тему пластической хирургии, психологии, красоты. Для блога, СМИ, СММ. Зарплата указана из расчёта 25 текстов. Срок реализации - 1 месяц. Если вы ...Копирайтинг99 заявокЗакрыт7 лет назад
- $200
Нужно написать два текста на заданные темы по зоопсихологии-взаимоотношения детенышей и родителей того или иного вида животного. количество знаков -600. пример отправлю. Бюджет-за два текста 200 рублей. ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $60
Доброго дня, дорогие авторы. Ищу копирайтера на проект, необходимо выписать 30 инструкций по активации/регистрации карт. Подробная информация ниже. Статей: 30 Средний объем статьи: 3 500 ЗБП Общий объем: 98 000 ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Объём: 3-4 строки(14 шрифтом) ворда текст и не больше 10 тезисовКопирайтинг4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $15
Нужно написать текст для контентной рассылки. Весь контент для рассылки есть. Нужно написать введение, сопроводительный текст. Важно: весь контент на английском языке. Чтобы написать тексты вы должны суметь прочитать и понять ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт7 лет назад
тема: что такое сход-развал и для чайниковКопирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $4
Здравствуйте! Сделать его более грамотным 1000-1500 сим. Сегодня!Копирайтинг18 заявокЗакрыт7 лет назад