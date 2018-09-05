Требуется написать около 50 статей для сайта сервисного центра на основе семантического ядра. Нужен опытный специалист
Ищем копирайтера
На бьюти-проект нужен копирайтер. Необходимо написать несколько материалов на тематику красоты и здоровья.
Размеры статей варьируются от 6500 до 8000 тыс. знаков.
После успешного выполнения возможно долгосрочное сотрудничество.
Гарантируем своевременную оплату в размере 40 рублей за 1000 символов. При 100% выполненном ТЗ - бонус 5 рублей за каждую 1000 знаков на Webmoney.
Какой исполнитель нужен:
1. Усидчивый, трудолюбивый, способный работать над качеством текстов (стилистика, орфография, достоверность информации).
2. Ответственный, готовый выполнять задание строго в указанные сроки.
3. Способный писать уникальные тексты.
4. Рассматриваем кандидатов без опыта, но с большим желанием работать.
Заявки фрилансеров
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