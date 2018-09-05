Ищем копирайтера

На бьюти-проект нужен копирайтер. Необходимо написать несколько материалов на тематику красоты и здоровья.

Размеры статей варьируются от 6500 до 8000 тыс. знаков.

После успешного выполнения возможно долгосрочное сотрудничество.

Гарантируем своевременную оплату в размере 40 рублей за 1000 символов. При 100% выполненном ТЗ - бонус 5 рублей за каждую 1000 знаков на Webmoney.

Какой исполнитель нужен:

1. Усидчивый, трудолюбивый, способный работать над качеством текстов (стилистика, орфография, достоверность информации).

2. Ответственный, готовый выполнять задание строго в указанные сроки.

3. Способный писать уникальные тексты.

4. Рассматриваем кандидатов без опыта, но с большим желанием работать.