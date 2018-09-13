Копирайт

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки197 просмотров

Нужно написать статью для продвижения определённых страниц, оплата 2$ / 1к символов без пробелов и знаков.

Тематика: Сервис по получению выписки ЕГРН онлайн.

Обязательные заголовки указаны в ТЗ.

Приветствуется добавление заголовков h2-h4 для наилучшего восприятия статьи.

Срок сдачи: 10.09.2018

ТЗ на статью: http://tzmonster.pro/addauthor/5b8517bbc46db73bb8358a70

7 лет назад
Paster017
Дмитрий 
33 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

muravei11
Марина 
59 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$8
3 дня
Текст написан хорошо и вовремя.
Дмитрий отличный заказчик. Точное ТЗ, всегда на связи и моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

muravei11
Марина 
59 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад