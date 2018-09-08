Здравствуйте!

Нужно написать 6 статей. Стоимость 30 руб/1000 символов без пробелов.

Требования к тексту- уникальность более 91%.

Тематика текстов - неприличные факты о разных странах мира. Можно писать и про древние страны. Главное - не перегибать палку, тк статьи будут публиковаться на официальном канале. Размер одной статьи - 2000 символов без пробелов. Срок - 1 день.Жду ваши предложения.