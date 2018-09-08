Написать 6 статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки220 просмотров

Здравствуйте!

Нужно написать 6 статей. Стоимость 30 руб/1000 символов без пробелов.

Требования к тексту- уникальность более 91%.

Тематика текстов - неприличные факты о разных странах мира. Можно писать и про древние страны. Главное - не перегибать палку, тк статьи будут публиковаться на официальном канале. Размер одной статьи - 2000 символов без пробелов.  Срок - 1 день.Жду ваши предложения.

7 лет назад
Nikita_sis92
Никита 
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

AnastasiyaPr
Анастасия 
25 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
$5
3 дня
Отличная работа!Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество. Сделано качественно и в срок
Было приятно работать, не чувствовалось особых ограничений в плане задания, прекрасная коммуникация, была бы рада сотрудничать ещё

Заявки фрилансеров

AnastasiyaPr
Анастасия 
25 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • Написание SEO текстов

    $650

    Добрый День! Необходимо написать Seo текста для доски объявлений по категории Недвижимость. P.s. (Есть и другие категории) Общее количество для категории недвижимость 406000 символов.  Общее ТЗ на копирайтинг прикрепил файлом. ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ищем копирайтера

    На бьюти-проект нужен копирайтер.  Необходимо написать несколько материалов на тематику красоты и здоровья. Размеры статей варьируются от 6500 до 8000 тыс. знаков. После успешного выполнения возможно долгосрочное сотрудничество. Гарантируем своевременную оплату в ...

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Отзывы в Я.Маркет

    Нужно делать в месяц около 30 отзывов. Сейчас модерация жесткая, поэтому нужно это учесть. Если уверены что всё получится - пишите вашу цену за 1 отзыв. Сайт в ЛС. Интернет-магазин.

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Копирайт

    $2

    Нужно написать статью для продвижения определённых страниц, оплата 2$ / 1к символов без пробелов и знаков. Тематика: Сервис по получению выписки ЕГРН онлайн. Обязательные заголовки указаны в ТЗ. Приветствуется добавление заголовков h2-h4 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужны тексты об организации детских праздников

    Здравствуйте. Нужно написать тексты-описания услуг на сайт об организации детских праздников. Пока предполагается 10-20 текстов, по по 1,5-2 тыс. знаков. Цена - 60 руб. за 1000 знаков. В заявках указывайте примеры ваших работ ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написание 25 статей на тему красоты и психологии.

    $734

    В клинику пластической хирургии DEGA в Санкт-Петербурге  необходимо писать статьи на тему пластической хирургии, психологии, красоты. Для блога, СМИ, СММ.  Зарплата указана из расчёта 25 текстов.  Срок реализации - 1 месяц. Если вы ...

    Написание статей
    Копирайтинг99 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Два текста о зоопсихологии.

    $200

    Нужно написать два текста на заданные темы по зоопсихологии-взаимоотношения детенышей и родителей того или иного вида животного. количество знаков -600. пример отправлю. Бюджет-за два текста 200 рублей. ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать 30 инструкций по активации/регистрации карт

    $60

    Доброго дня, дорогие авторы. Ищу копирайтера на проект, необходимо выписать 30 инструкций по активации/регистрации карт. Подробная информация ниже. Статей: 30 Средний объем статьи: 3 500 ЗБП Общий объем: 98 000 ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад