Копирайтинг

Написание блога, 3000тыс символов. Текстов около 50шт.

от вас требуеться соблюдать график написания. минимум 2 блога в день.

также публикация на сайт.

тематика: ремонт телефонов, замена разбитого стекла с сохранением оригинальной матрицы.

примеры https://www.bananafix.in.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0-oneplus-3/

https://www.bananafix.in.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0-samsung-s8/

в телефонном режиме ввиду вас в курс дела, чтобы вы понимали о чем будете писать