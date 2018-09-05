Копирайтинг

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт11 заявок285 просмотров

Написание блога, 3000тыс символов. Текстов около 50шт.

от вас требуеться соблюдать график написания. минимум 2 блога в день.

также публикация на сайт.

тематика: ремонт телефонов, замена разбитого стекла с сохранением оригинальной матрицы.

примеры https://www.bananafix.in.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0-oneplus-3/

https://www.bananafix.in.ua/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0-samsung-s8/

в телефонном режиме ввиду вас в курс дела, чтобы вы понимали о чем будете писать

7 лет назад
yark_pris
29 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написание SEO текстов

    $650

    Добрый День! Необходимо написать Seo текста для доски объявлений по категории Недвижимость. P.s. (Есть и другие категории) Общее количество для категории недвижимость 406000 символов.  Общее ТЗ на копирайтинг прикрепил файлом. ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ищем копирайтера

    На бьюти-проект нужен копирайтер.  Необходимо написать несколько материалов на тематику красоты и здоровья. Размеры статей варьируются от 6500 до 8000 тыс. знаков. После успешного выполнения возможно долгосрочное сотрудничество. Гарантируем своевременную оплату в ...

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать 6 статей

    Здравствуйте! Нужно написать 6 статей. Стоимость 30 руб/1000 символов без пробелов. Требования к тексту- уникальность более 91%. Тематика текстов - неприличные факты о разных странах мира. Можно писать и про древние страны. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Отзывы в Я.Маркет

    Нужно делать в месяц около 30 отзывов. Сейчас модерация жесткая, поэтому нужно это учесть. Если уверены что всё получится - пишите вашу цену за 1 отзыв. Сайт в ЛС. Интернет-магазин.

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Копирайт

    $2

    Нужно написать статью для продвижения определённых страниц, оплата 2$ / 1к символов без пробелов и знаков. Тематика: Сервис по получению выписки ЕГРН онлайн. Обязательные заголовки указаны в ТЗ. Приветствуется добавление заголовков h2-h4 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужны тексты об организации детских праздников

    Здравствуйте. Нужно написать тексты-описания услуг на сайт об организации детских праздников. Пока предполагается 10-20 текстов, по по 1,5-2 тыс. знаков. Цена - 60 руб. за 1000 знаков. В заявках указывайте примеры ваших работ ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написание 25 статей на тему красоты и психологии.

    $734

    В клинику пластической хирургии DEGA в Санкт-Петербурге  необходимо писать статьи на тему пластической хирургии, психологии, красоты. Для блога, СМИ, СММ.  Зарплата указана из расчёта 25 текстов.  Срок реализации - 1 месяц. Если вы ...

    Написание статей
    Копирайтинг99 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Два текста о зоопсихологии.

    $200

    Нужно написать два текста на заданные темы по зоопсихологии-взаимоотношения детенышей и родителей того или иного вида животного. количество знаков -600. пример отправлю. Бюджет-за два текста 200 рублей. ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад