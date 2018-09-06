Добрый День! Необходимо написать Seo текста для доски объявлений по категории Недвижимость. P.s. (Есть и другие категории) Общее количество для категории недвижимость 406000 символов. Общее ТЗ на копирайтинг прикрепил файлом. ...
Написание текстов
Привет коллеги. Я такой же разработчик как и вы. Только я делаю сайты) Сейчас у меня стоит задача написать несколько текстов для сайта что я разрабатываю. Делаю я редизайн сайта по компьютерной тематике. Мне нужны текста как на сайте абест.рф
Перечень текстов что нужно:
Главная страница
Ремонт компьютеров
Компьютерная помощь
Ремонт ноутбуков
Установка Windows
Удаление вирусов
Удаление "баннера"
Установка антивируса
Установка программ
Настройка интернета
Настройка принтера
Объем как на сайте примере. Сколько будет стоить весь объем работы. Оплата по факту. Работаю по сбр с клиентом. Надо текста сегодня
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