Написать статью, тема Сад и огород

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  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок217 просмотров

Здравствуйте. 

Нужно написать статью на тему: Правила подготовки газона на приусадебном участке к зиме.

Объем - 5-6 тыс. знаков. Есть готовая структура, несложные ключи и материалы, откуда брать информацию.

Цена - 35 р. за 1000 знаков.

В заявках оставляйте примеры работ.

7 лет назад
Zozulya
38 лет
16 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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