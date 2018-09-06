Что есть: сайты различных школ – 15 штук, Сайт со сводной информацией по всем школам. Что нужно: 1) Написать отзывы на сайте со сводной информацией в рубриках Преподаватели и Описание школы - ...
Написание статей на IT- тематику
Не дороже 10 тыс. за статью не менее 7000 знаков с учетом доработок
Заявки фрилансеров
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