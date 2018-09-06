Написать ТЗ

$50
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Закрыт3 заявки102 просмотра

Необходимо написать качественное ТЗ для программиста по созданию форума. 

7 лет назад
nadegda738492
Надежда 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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