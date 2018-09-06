Написание текста для сайта

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Закрыт9 заявок165 просмотров

Доброго дня! Нужно написать тексты для сайта компании, которая занимается проектированием и монтажом отопительного, котельного, сантехнического оборудования .Нужно,чтобы копирайтер разбирался в этой теме, имел опыт написания текстов на подобную тему.

7 лет назад
prodvi2
Юлия 
42 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад

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