Копирайтер

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Закрыт5 заявок129 просмотров

Задача: Написать статью на сайт ювелирных украшений. + 2-3 фото-коллажа к тексту. 

Статья: 35 руб / 1000 симв бп, коллажи по 30 руб/шт 

7 лет назад
lancerxl
28 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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