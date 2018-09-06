Копирайтер для мед. тематики

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Закрыт8 заявок168 просмотров

Требуется написания контента для мед тематики.

Описание мед. препаратов, отзывы к ним, то есть уметь создавать диалог (как будто бы) между участниками обсуждения продукта.

Объем работы 20 описаний и обсуждений препарата.

Пишите цену в рублях.

7 лет назад
sliak
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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