Ищем копирайтера в женский проект

Добрый день, потенциальный кандидат стать копирайтером в тренинговом проекте.

Как вам идея присоединиться к удивительной команде, занимающейся улучшением мира?

Если конкретнее, мы представляем интернет-школу для женщин “Искусство Быть Счастливой”. Наша миссия - помогать женщинам иметь гармоничные и счастливые отношения.

И сейчас ищем талантливого копирайтера.

У нас отличная небольшая команда, где царит комфортная и дружеская обстановка.

Мы работаем удаленно (онлайн). Это дает огромные преимущества, и создает определенные сложности.

Одна из этих сложностей состоит в том, что каждый член команды, должен быть человеком, которого не нужно "пинать" и постоянно контролировать. Поэтому мы ищем только ответственного копирайтера, обожающего свое дело.

Если вам это подходит, и вы пройдете процесс отбора, то добро пожаловать в команду. Вы сможете заниматься своим любимым делом и зарабатывать хорошие деньги.

Ознакомьтесь с требованиями ниже и отправьте свою заявку нам на email.

Нам нужен копирайтер, который:

Скорее всего девушка старше 30. Но не факт…

Любит писать и умеет ярко и сочно выражать мысли в тексте.

Уверенный пользователь ПК.

Знает и понимает целевую аудиторию (женщины 35-50, имеющие проблемы с отношениями). Понимает их желания, проблемы и возражения.

Понимает, что такое продающий лендинг.

Умеет находить и анализировать информацию.

На основе тезиса/ов может написать крутое письмо.

Хочет развиваться в своей профессии. Хочет и умеет быстро учиться, изучать новые подходы и быстро внедрять эти идеи.

Готов и хочет работать в компании долго и продуктивно.

Кто точно не подходит:

Те, кому нужен офис и постоянный контроль. Мы работаем удаленно.

Впечатлительные и обидчивые. Руководитель довольно требователен.

Те, кто не умеет общаться и находить общий язык с командой.

Те, кто не готов постоянно обучаться и становиться всё лучше и лучше.

Что будет входить в обязанности:

Написание текстов для продажников.

Написание серии писем в рассылку.

Написание текстов к урокам.

Написание текстов статей.

Написание текстов постов для социальных сетей.

Отчетность и систематизация копирайтинговой информации.

Условия работы:

Полная занятость, иногда ненормированный рабочий день.

Работа ведется дистанционно.

Уровень заработной платы от 20 000 рублей (испытательный срок) в месяц, до 100 000 рублей (после адаптации и эффективной работы).

Порядок приема на работу:

Вы отправляете резюме и сопроводительное письмо в свободной форме на [email protected] с пометкой в теме “Weblancer”. Если оно интересно, в ответ вам отправляется анкета.

Вы дистанционно заполняете анкету на соответствие необходимым требованиям.

Если анкета подходит, вам отправляется небольшое тестовое задание.

Если вы проходите тестовое задание, мы приглашаем вас на собеседование.

Первый испытательный срок 7 дней. Вы понимаете подходит ли вам данная работа. Руководитель понимает подходите ли вы для этой работы.

Если вы проходите 7 дней, второй испытательный срок 30 дней.

Третий испытательный срок 3 месяца, если вы прошли испытательный в 30 дней.

При прохождении каждого этапа испытательного срока, уровень ЗП повышается.

Чтобы пройти отбор напишите письмо на почту [email protected] с пометкой в теме “Weblancer”. Чтобы убедиться в вашей внимательности, текст письма начните со слов - Хочу работать в проекте!

Вакансия актуальна до 15 сентября. Ответы будут в конце недели.

Спасибо за прочтение и ждем ваше письмо и вас!