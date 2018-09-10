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Ищем копирайтера в женский проект
Добрый день, потенциальный кандидат стать копирайтером в тренинговом проекте.
Как вам идея присоединиться к удивительной команде, занимающейся улучшением мира?
Если конкретнее, мы представляем интернет-школу для женщин “Искусство Быть Счастливой”. Наша миссия - помогать женщинам иметь гармоничные и счастливые отношения.
И сейчас ищем талантливого копирайтера.
У нас отличная небольшая команда, где царит комфортная и дружеская обстановка.
Мы работаем удаленно (онлайн). Это дает огромные преимущества, и создает определенные сложности.
Одна из этих сложностей состоит в том, что каждый член команды, должен быть человеком, которого не нужно "пинать" и постоянно контролировать. Поэтому мы ищем только ответственного копирайтера, обожающего свое дело.
Если вам это подходит, и вы пройдете процесс отбора, то добро пожаловать в команду. Вы сможете заниматься своим любимым делом и зарабатывать хорошие деньги.
Ознакомьтесь с требованиями ниже и отправьте свою заявку нам на email.
Нам нужен копирайтер, который:
- Скорее всего девушка старше 30. Но не факт…
- Любит писать и умеет ярко и сочно выражать мысли в тексте.
- Уверенный пользователь ПК.
- Знает и понимает целевую аудиторию (женщины 35-50, имеющие проблемы с отношениями). Понимает их желания, проблемы и возражения.
- Понимает, что такое продающий лендинг.
- Умеет находить и анализировать информацию.
- На основе тезиса/ов может написать крутое письмо.
- Хочет развиваться в своей профессии. Хочет и умеет быстро учиться, изучать новые подходы и быстро внедрять эти идеи.
- Готов и хочет работать в компании долго и продуктивно.
- Те, кому нужен офис и постоянный контроль. Мы работаем удаленно.
- Впечатлительные и обидчивые. Руководитель довольно требователен.
- Те, кто не умеет общаться и находить общий язык с командой.
- Те, кто не готов постоянно обучаться и становиться всё лучше и лучше.
- Написание текстов для продажников.
- Написание серии писем в рассылку.
- Написание текстов к урокам.
- Написание текстов статей.
- Написание текстов постов для социальных сетей.
- Отчетность и систематизация копирайтинговой информации.
- Полная занятость, иногда ненормированный рабочий день.
- Работа ведется дистанционно.
- Уровень заработной платы от 20 000 рублей (испытательный срок) в месяц, до 100 000 рублей (после адаптации и эффективной работы).
- Вы отправляете резюме и сопроводительное письмо в свободной форме на [email protected] с пометкой в теме “Weblancer”. Если оно интересно, в ответ вам отправляется анкета.
- Вы дистанционно заполняете анкету на соответствие необходимым требованиям.
- Если анкета подходит, вам отправляется небольшое тестовое задание.
- Если вы проходите тестовое задание, мы приглашаем вас на собеседование.
- Первый испытательный срок 7 дней. Вы понимаете подходит ли вам данная работа. Руководитель понимает подходите ли вы для этой работы.
- Если вы проходите 7 дней, второй испытательный срок 30 дней.
- Третий испытательный срок 3 месяца, если вы прошли испытательный в 30 дней.
- При прохождении каждого этапа испытательного срока, уровень ЗП повышается.
Вакансия актуальна до 15 сентября. Ответы будут в конце недели.
Спасибо за прочтение и ждем ваше письмо и вас!
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