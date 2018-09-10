Ищем копирайтера в женский проект

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Закрыт25 заявок1164 просмотра

Добрый день, потенциальный кандидат стать копирайтером в тренинговом проекте.

Как вам идея присоединиться к удивительной команде, занимающейся улучшением мира?

Если конкретнее, мы представляем интернет-школу для женщин “Искусство Быть Счастливой”. Наша миссия - помогать женщинам иметь гармоничные и счастливые отношения.

И сейчас ищем талантливого копирайтера.

У нас отличная небольшая команда, где царит комфортная и дружеская обстановка.

Мы работаем удаленно (онлайн). Это дает огромные преимущества, и создает определенные сложности.

Одна из этих сложностей состоит в том, что каждый член команды, должен быть человеком, которого не нужно "пинать" и постоянно контролировать. Поэтому мы ищем только ответственного копирайтера, обожающего свое дело.

Если вам это подходит, и вы пройдете процесс отбора, то добро пожаловать в команду. Вы сможете заниматься своим любимым делом и зарабатывать хорошие деньги.

Ознакомьтесь с требованиями ниже и отправьте свою заявку нам на email.

Нам нужен копирайтер, который:

  • Скорее всего девушка старше 30. Но не факт…
  • Любит писать и умеет ярко и сочно выражать мысли в тексте.
  • Уверенный пользователь ПК.
  • Знает и понимает целевую аудиторию (женщины 35-50, имеющие проблемы с отношениями). Понимает их желания, проблемы и возражения.
  • Понимает, что такое продающий лендинг.
  • Умеет находить и анализировать информацию.
  • На основе тезиса/ов может написать крутое письмо.
  • Хочет развиваться в своей профессии. Хочет и умеет быстро учиться, изучать новые подходы и быстро внедрять эти идеи.
  • Готов и хочет работать в компании долго и продуктивно.
Кто точно не подходит:

  • Те, кому нужен офис и постоянный контроль. Мы работаем удаленно.
  • Впечатлительные и обидчивые. Руководитель довольно требователен.
  • Те, кто не умеет общаться и находить общий язык с командой.
  • Те, кто не готов постоянно обучаться и становиться всё лучше и лучше.
Что будет входить в обязанности:

  • Написание текстов для продажников.
  • Написание серии писем в рассылку.
  • Написание текстов к урокам.
  • Написание текстов статей.
  • Написание текстов постов для социальных сетей.
  • Отчетность и систематизация копирайтинговой информации.
Условия работы:

  • Полная занятость, иногда ненормированный рабочий день.
  • Работа ведется дистанционно.
  • Уровень заработной платы от 20 000 рублей (испытательный срок) в месяц, до 100 000 рублей (после адаптации и эффективной работы).
Порядок приема на работу:

  • Вы отправляете резюме и сопроводительное письмо в свободной форме на [email protected] с пометкой в теме “Weblancer”. Если оно интересно, в ответ вам отправляется анкета.
  • Вы дистанционно заполняете анкету на соответствие необходимым требованиям.
  • Если анкета подходит, вам отправляется небольшое тестовое задание.
  • Если вы проходите тестовое задание, мы приглашаем вас на собеседование.
  • Первый испытательный срок 7 дней. Вы понимаете подходит ли вам данная работа. Руководитель понимает подходите ли вы для этой работы.
  • Если вы проходите 7 дней, второй испытательный срок 30 дней.
  • Третий испытательный срок 3 месяца, если вы прошли испытательный в 30 дней.
  • При прохождении каждого этапа испытательного срока, уровень ЗП повышается.
Чтобы пройти отбор напишите письмо на почту [email protected] с пометкой в теме “Weblancer”. Чтобы убедиться в вашей внимательности, текст письма начните со слов - Хочу работать в проекте!

Вакансия актуальна до 15 сентября. Ответы будут в конце недели.

Спасибо за прочтение и ждем ваше письмо и вас!

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7 лет назад
MrMaster888
Павел 
33 года
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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