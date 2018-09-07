Копирайтер для инстаграмм

Здравствуйте! Ищу сильного копирайтера. Задача - написать посты для Инстаграмм. Размещать их не нужно, с Вас просто текст.

Интересует сильный копирайтер, заточенный под соц. сети, знакомый и со сторителлингом, кто можем показать свое портфолио.

Жду Ваши предложения!

Спасибо