Написать текст

Добрый день, потенциальный кандидат стать копирайтером в тренинговом проекте. Как вам идея присоединиться к удивительной команде, занимающейся улучшением мира? Если конкретнее, мы представляем интернет-школу для женщин “Искусство Быть Счастливой”. ...
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ТЗ будет отправлено кандидату в ЛС
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