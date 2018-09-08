750 описаний для товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок151 просмотр

Нужно переписать уникально 750 описаний для товаров по 2к символов.

Получается 1.500к символов.

Предлагайте цены и сроки.

7 лет назад
Nancock
Даниил 
24 года
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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