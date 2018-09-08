Статья на свободную тему (топ-5 логотипов)

Доброго.

Уникальное предложение, Вы сами предлагаете о чем статья. Главное чтобы это был ТОП-5 каких то логотипов (кроме авто). Размер статьи - 3000 знаков

Внимание, неадекватные цены выше 100 руб./1000 - проходим мимо.

Структура статьи:

Введение

5 4 3 2 1 место

Заключение.

Требования:

Интересная, оригинальная статья, сухой стиль написания, обозначить почему такое-то место. В саму статью вставить логотипы для того чтобы мы могли опознать, но потом мы найдем другие, так что с картинками не утруждаться. Главное интересно!

Если сработаемся, будут еще заказы. В заявке - о чем будет топ.

Спасибо!