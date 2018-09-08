Копирайтинг текстов.1300 рублей за текст.Нужны КАЧЕСТВЕННЫЕ цепляющие интересные тексты скачественными фото – много. Глубокая проработка темы. Здравствуйте, уважаемыефрилансеры !Меня зовут Олег и я занимаюсьпроизводством пряжи из собачьей шерсти и вязанных эксклюзивных изделий .У меня ...
Написать тексты про значения татуировки
Есть тату портал с разделом о значениях татуировки https://rustattoo.ru/wiki/
Нужно через сервис вордстат https://wordstat.yandex.ru/?direct=1 набрать "значение тату" выбрать оттуда словосочетание которое больше всего ищут. к примеру "тату роза значение" и написать про это большую статью (у конкурентов она примерно 3000-4000 знаков.). Добавлять все это будете сами через нашу админку (красиво с заголовками). От вас мне нужна цена в рублях за одну такую большую статью.
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