Написать тексты про значения татуировки

Есть тату портал с разделом о значениях татуировки https://rustattoo.ru/wiki/

Нужно через сервис вордстат https://wordstat.yandex.ru/?direct=1 набрать "значение тату" выбрать оттуда словосочетание которое больше всего ищут. к примеру "тату роза значение" и написать про это большую статью (у конкурентов она примерно 3000-4000 знаков.). Добавлять все это будете сами через нашу админку (красиво с заголовками). От вас мне нужна цена в рублях за одну такую большую статью.