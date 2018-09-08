Копирайтинг текстов.1300 рублей за текст.Нужны КАЧЕСТВЕННЫЕ цепляющие интересные тексты скачественными фото – много. Глубокая проработка темы. Здравствуйте, уважаемыефрилансеры !Меня зовут Олег и я занимаюсьпроизводством пряжи из собачьей шерсти и вязанных эксклюзивных изделий .У меня ...
Нужно сделать контент для форума на тему биткоина
За 1 тему плачу 300р.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $850Копирайтинг9 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, потенциальный кандидат стать копирайтером в тренинговом проекте. Как вам идея присоединиться к удивительной команде, занимающейся улучшением мира? Если конкретнее, мы представляем интернет-школу для женщин “Искусство Быть Счастливой”. ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно написать статью минимум на 3000 с/бп на тему "Майнинг Ферма". Статья должна быть содержательной и по существу. Не нужно несколько абзацев уделять истории криптовалюты и майнинга. Структуру и ТЗ я дам. Цена 15 грн за ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо написать 20 коротких весёлых историй (каждая 1500-2000 знаков).Копирайтинг9 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется написать 10 текстов, общий объем 20 000 символов. Оплата 15 грн/1000 сим. Подробности выбранному исполнителю.Завершен6 лет назад
ТЗ будет отправлено кандидату в ЛСЗавершен7 лет назад
Нужно переписать уникально 750 описаний для товаров по 2к символов. Получается 1.500к символов. Предлагайте цены и сроки.Копирайтинг9 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Ищу сильного копирайтера. Задача - написать посты для Инстаграмм. Размещать их не нужно, с Вас просто текст. Интересует сильный копирайтер, заточенный под соц. сети, знакомый и со сторителлингом, кто можем показать свое портфолио. ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Ищем копирайтеров, а также переводчиков (ru -> eng) для написания текстов на тему трейдинга и бинарных опционов. В первую очередь интересуют те, кто уже занимался текстами в этой тематике. Те, кто ...Завершен7 лет назад
Требуется написания контента для мед тематики. Описание мед. препаратов, отзывы к ним, то есть уметь создавать диалог (как будто бы) между участниками обсуждения продукта. Объем работы 20 описаний и обсуждений препарата. ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт7 лет назад