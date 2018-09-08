Нужно сделать контент для форума на тему биткоина

Нужно написать статью минимум на 3000 с/бп на тему "Майнинг Ферма". Статья должна быть содержательной и по существу. Не нужно несколько абзацев уделять истории криптовалюты и майнинга. Структуру и ТЗ я дам. Цена 15 грн за ...