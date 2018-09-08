20 коротких текстов

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Закрыт9 заявок477 просмотров

Необходимо написать 20 коротких весёлых историй (каждая 1500-2000 знаков).

7 лет назад
Angel1506
Наталья 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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