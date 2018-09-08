Копирайтер на сайт женской тематики

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт39 заявок454 просмотра

Добрый день! На сайт женской тематики нужен копирайтер для написания 10 статей! Возможно сотрудничество с новичками по ставке 25р/1000 знаков! Предоставим ТЗ, всему обучим, все расскажем. Пока этот проект

висит, он актуален! Оплата ЯД или на карту.

Написание статей
6 лет назад
lelya77
46 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров