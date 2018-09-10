Добрый день! На сайт женской тематики нужен копирайтер для написания 10 статей! Возможно сотрудничество с новичками по ставке 25р/1000 знаков! Предоставим ТЗ, всему обучим, все расскажем. Пока этот проект висит, он актуален! ...
Описания игр
Для написания текстов (описания игр) нужен хорошо разбирающийся в теме копирайтер. Работа постоянная, работы много.
Игры новые (только анонсированные) и старые. Описания информационного (без отсебятины) характера, составляются по указанному плану. Информацию искать самому. Уникальность – 99% (проверяется на text.ru). Пример описания предоставляется.
Требования к кандидатам:
- Хорошо разбираться в играх, игровой терминологии, истории игр.
- Писать без ошибок и правильно строить предложения. Не лить воду, не повторятся.
- Вся информация в статье должна быть проверена и взята из авторитетных источников.
- Примеры выполненных работ по теме приветствуются.
Заявки фрилансеров
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