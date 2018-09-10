Описания игр

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Закрыт21 заявка453 просмотра

Для написания текстов (описания игр) нужен хорошо разбирающийся в теме копирайтер. Работа постоянная, работы много.

Игры новые (только анонсированные) и старые. Описания информационного (без отсебятины) характера, составляются по указанному плану. Информацию искать самому. Уникальность – 99% (проверяется на text.ru). Пример описания предоставляется.

Требования к кандидатам:

  • Хорошо разбираться в играх, игровой терминологии, истории игр.
  • Писать без ошибок и правильно строить предложения. Не лить воду, не повторятся.
  • Вся информация в статье должна быть проверена и взята из авторитетных источников.
  • Примеры выполненных работ по теме приветствуются.
7 лет назад
lionet
Игорь 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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