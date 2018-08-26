Требуется человек для SМM

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт19 заявок255 просмотров

Необходимо запустить группу в BК для интернет-магазина мебели. Группа есть на начальном уровне.

Два варианта оплаты. Или общее продвижение за фикс.плату или сдельная - процент с заказа.

7 лет назад
ivantarakan
Иван 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров