Продвижение группы в вк

Необходимо настроить рекламу вк и вести рекламную компанию на бесплатный вебинар онлайн школы кондитеров. Приоритет будет отдаваться тем у кого есть опыт в сфере инфобизнеса.Вебинар планируется 4 сентября, начать работу необходимо в ближайшее время