Продвижение группы в вк

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт15 заявок196 просмотров

Нужно грамотно настроить таргетированную рекламу в вк, сделать обложку группы, по возможности провести аудит сайта

7 лет назад
Svetlana_RSYA
Светлана 
42 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров