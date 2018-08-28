Нужны скачивания

  1. Биржа фриланса
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Закрыт4 заявки155 просмотров

Требуюется скачать файл с файлообменника 1000 скачиваний(не вирус) . Трафик исключительно из Сша .

Нужно скачать файл,скачивания должны быть уникальными. Прошу указывать сроки и цену за 1 скачивание

Ссылку на файл дам исполнителю.

7 лет назад
mankovD
35 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров