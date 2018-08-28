Блогер-психолог Инстаграм. В данный момент нужно настроить рассылку - добавить адреса и сделать первую отправку (в сервисе mailchimp). При хорошем качестве работы - дальнейшее интересное сотрудничество по различным вопросам. В заявке укажите ваш опыт ...
Форум GeneralMoney
Привет! Создал давно тему на форуме GeneralMoney с набором ключевых фраз, а теперь она мешает в оптимизации сайта в поисковиках. Помоги с удалением темы за оплату, сколько это будет стоить? Напиши свои актуальные контактные данные, в ВК, скайп и на почту писал - без ответа там
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