Форум GeneralMoney

Привет! Создал давно тему на форуме GeneralMoney с набором ключевых фраз, а теперь она мешает в оптимизации сайта в поисковиках. Помоги с удалением темы за оплату, сколько это будет стоить? Напиши свои актуальные контактные данные, в ВК, скайп и на почту писал - без ответа там