Специалиста для настройки рассылок

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт8 заявок186 просмотров

Блогер-психолог Инстаграм. В данный момент нужно настроить рассылку - добавить адреса и сделать первую отправку (в сервисе  mailchimp). При хорошем качестве работы - дальнейшее интересное сотрудничество по различным вопросам.

 В заявке укажите ваш опыт подобной работы и желаемую оплату.

7 лет назад
guest_15353861653902
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров