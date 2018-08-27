Специалиста для настройки рассылок

Блогер-психолог Инстаграм. В данный момент нужно настроить рассылку - добавить адреса и сделать первую отправку (в сервисе mailchimp). При хорошем качестве работы - дальнейшее интересное сотрудничество по различным вопросам.

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