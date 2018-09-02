Отправка сообщений Telegram

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен3 заявки181 просмотр

Нужен софт для автоматического постинга сообщений по расписанию в указанных группах.

Группы публичные, представляют собой доски объявления для размещения тематического контента.

Не спам. Подойдет любой вариант размещения, который позволяет автоматизировать процесс публикации сразу в нескольких группах. Готовы оплатить за предложенный вариант решения вопроса.

7 лет назад
Andre1
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

metagrinder
Сотиров 
31 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$140
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

metagrinder
Сотиров 
31 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • Продвижение проекта

    Требуется маркетолог для решения задач по построению плана развития проекта в конкретном регионе. Проект https://goo.gl/CTzVKL Второй сайт https://goo.gl/YMqZzV Готовы рассмотреть любые варианты сотрудничества. Проекту 1.5 года, есть база постоянных клиентов. Интересуют новые ...

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужны скачивания

    Требуюется скачать файл с файлообменника 1000 скачиваний(не вирус) . Трафик исключительно из Сша . Нужно скачать файл,скачивания должны быть уникальными. Прошу указывать сроки и цену за 1 скачивание Ссылку на файл дам ...

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Подписчики в Discord

    Необходимо добавить 1000 подписчиков в Discord Постоянный оффлайн пользователей после регистрации не интересен. Способы реализации не принципиальны.

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Форум GeneralMoney

    Привет! Создал давно тему на форуме GeneralMoney с набором ключевых фраз, а теперь она мешает в оптимизации сайта в поисковиках. Помоги с удалением темы за оплату, сколько это будет стоить? Напиши свои актуальные контактные данные, ...

    Социальные сети (SMM и SMO)нет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Специалиста для настройки рассылок

    Блогер-психолог Инстаграм. В данный момент нужно настроить рассылку - добавить адреса и сделать первую отправку (в сервисе  mailchimp). При хорошем качестве работы - дальнейшее интересное сотрудничество по различным вопросам.  В заявке укажите ваш опыт ...

    Социальные сети (SMM и SMO)8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Продвижение в Instagram туркомпании

    Мы занимаемся турами в Грузию. Ищем специалиста по Instagrm, который сможет не просто увеличить количество подписчиков, а сможет разработать стратегию и привлечь клиентов по этому каналу. Наш профиль instagram.com/_georgia_tour_/ Прошу ответить кандидата на несколько ...

    Социальные сети (SMM и SMO)14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад