Настроить Bemob для клоаки под фб

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрытнет заявок312 просмотров

Необходимо настроить клоаку Bemob под фб, чтобы происходило отсеивание ботов фб на белую страницу. Имеется трекер Bemob, Прокла и лендос на нашем хостинге.

7 лет назад
ZloZi
40 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Партизанский маркетинг для сайт знакомств

    Есть партнёрский сайт знакомств (не мамба и лавпланет), нужно при помощи партизанского маркетинга в соц сетях (создать аккаунты мужчин и женщин из Москвы, при помощи их и переписки с другими пользователями противоположного пола, заинтересовать и ...

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Отправка сообщений Telegram

    Нужен софт для автоматического постинга сообщений по расписанию в указанных группах. Группы публичные, представляют собой доски объявления для размещения тематического контента. Не спам. Подойдет любой вариант размещения, который позволяет автоматизировать процесс публикации сразу ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Продвижение проекта

    Требуется маркетолог для решения задач по построению плана развития проекта в конкретном регионе. Проект https://goo.gl/CTzVKL Второй сайт https://goo.gl/YMqZzV Готовы рассмотреть любые варианты сотрудничества. Проекту 1.5 года, есть база постоянных клиентов. Интересуют новые ...

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужны скачивания

    Требуюется скачать файл с файлообменника 1000 скачиваний(не вирус) . Трафик исключительно из Сша . Нужно скачать файл,скачивания должны быть уникальными. Прошу указывать сроки и цену за 1 скачивание Ссылку на файл дам ...

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Подписчики в Discord

    Необходимо добавить 1000 подписчиков в Discord Постоянный оффлайн пользователей после регистрации не интересен. Способы реализации не принципиальны.

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Форум GeneralMoney

    Привет! Создал давно тему на форуме GeneralMoney с набором ключевых фраз, а теперь она мешает в оптимизации сайта в поисковиках. Помоги с удалением темы за оплату, сколько это будет стоить? Напиши свои актуальные контактные данные, ...

    Социальные сети (SMM и SMO)нет заявок
    Закрыт
    7 лет назад