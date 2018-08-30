Есть партнёрский сайт знакомств (не мамба и лавпланет), нужно при помощи партизанского маркетинга в соц сетях (создать аккаунты мужчин и женщин из Москвы, при помощи их и переписки с другими пользователями противоположного пола, заинтересовать и ...
Настроить Bemob для клоаки под фб
Необходимо настроить клоаку Bemob под фб, чтобы происходило отсеивание ботов фб на белую страницу. Имеется трекер Bemob, Прокла и лендос на нашем хостинге.
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