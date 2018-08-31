Партизанский маркетинг для сайт знакомств

Есть партнёрский сайт знакомств (не мамба и лавпланет), нужно при помощи партизанского маркетинга в соц сетях (создать аккаунты мужчин и женщин из Москвы, при помощи их и переписки с другими пользователями противоположного пола, заинтересовать и предлагать регистрироваться на сайте знакомств для продолжения общения или что-то в этом роде)

Нужно добиться 1000 + регистраций в день при вашей помощи.

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