Нужен софт для автоматического постинга сообщений по расписанию в указанных группах. Группы публичные, представляют собой доски объявления для размещения тематического контента. Не спам. Подойдет любой вариант размещения, который позволяет автоматизировать процесс публикации сразу ...
Партизанский маркетинг для сайт знакомств
Есть партнёрский сайт знакомств (не мамба и лавпланет), нужно при помощи партизанского маркетинга в соц сетях (создать аккаунты мужчин и женщин из Москвы, при помощи их и переписки с другими пользователями противоположного пола, заинтересовать и предлагать регистрироваться на сайте знакомств для продолжения общения или что-то в этом роде)
Нужно добиться 1000 + регистраций в день при вашей помощи.
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