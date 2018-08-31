Раскрутка аккаунта инстаграмм

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок150 просмотров

Хочу начать вести аккаунт рекламного агенства в Инстаграмме и ФБ.

У нас подготовлено порядка 15 своих статей.

+ есть 9 кейсов которые хотим осветить

+ несколько корпоративных фото.

Вопросы:

Что включаетв в себя работа по раскрутке аккаунта?

Какие задачи вы решаете?

Достижение каких КПИ вы можете обеспечить?

Допустим рассматриваем проект период работы 2 месяца. 

Какая стоимость работы?

7 лет назад
sagdiv
Даниэл 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров