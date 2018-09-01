Привлечь покупателей в интернет-магазин женской одежды

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт13 заявок159 просмотров

Нужно увеличить количество продаж в интернет-магазине, (тематика – женская молодежная дизайнерская одежда, средний чек на данный момент 5000 рублей , по средствам настройки рекламных кампаний в инстаграмм, фейсбук)

7 лет назад
guest_15358048558836
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров