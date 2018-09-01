Увеличить кол-во подписчиков в группе ВК

Есть партнёрский сайт знакомств (не мамба и лавпланет), нужно при помощи партизанского маркетинга в соц сетях (создать аккаунты мужчин и женщин из Москвы, при помощи их и переписки с другими пользователями противоположного пола, заинтересовать и ...