Увеличить кол-во подписчиков в группе ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок172 просмотра

Нужно увеличить количество подписчиков в группе, хотя бы 1000 реальных людей, не ботов. 

Хочу услышать стоимость работы, сроки

тематика: продажа вещей

аудитория: 25-45 лет, женщины, Узкое геолокация.

Так же нужны лиды.

Жду предложений. 

7 лет назад
gonzik007
Михаил 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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