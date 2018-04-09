Дизайн-проект входной группы и баннеры на окна

Нам необходимо разработать уличный проект-дизайн стоматологической клиники. В оформлении хотели бы использовать наличие фирменного стиля, говорящее пациентам о серьезности,стабильности и надежности клиники, а также о том, что ее сотрудникам можно

доверить свое здоровье. К проекту прикреплены фотографии клиники (центральный вход и вход со двора) так же мы планируем сделать баннеры на оконные стёкла.

Центральный вход:

На двери, логотип «Мудрый Зуб «режим работы клиники с 9:00 до21:00 без перерывов и выходных. Облицовка плиткой (ступени и крыльцо) Особоевнимание при облицовке плиткой ступеней надо уделить кромкам и наружным углам.

От качества выполнения стыков во многом зависит внешний вид облицовки. Поверхность покрытия может быть гладкой,рельефной или шероховатой. Кованые перила на лестнице. Конструкцию навеса

центрального входа (козырек) максимально увеличить в размерах, для того чтобы в

любую погоду было сухо и чисто при входе в клинику.

Вход со двора:

Облицовка плиткой (ступени и крыльцо)

Баннеры на оконные стекла.

Ждём ваши предложения!