.листовка а4 формата

Наружная рекламаЗакрыт40 заявок315 просмотров
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Нужна листовка А4 формата на компанию Альянс-Телеком ( интернет провайдер, предоставляем услуги интернета и телевидения) .

Логотип я пришлю. и контакты, которые должны быть указаны на лситовке..

Сама листовка А4 формата, мы их клеим на доски около подъездов.

Находимся мы в россии , а именно в Сибири, у нас весна, все сыро и серо.

Поэтому думаю листовка должна быть в первую очередь информативна и яркая, сразу привлекать внимание.

На самой листовке Акция со словами!

"ДАРИМ РОУТЕР"

Интернет и телевидение

Интернет до 100 Мбит/с  -250 руб/мес

6 лет назад
zorinka2222
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
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