Флеш-баннер 20-ти секундный

Наружная рекламаЗавершен1 заявка185 просмотров
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Добрый день! Необходимо изготовление флеш-баннера, размер 300х250 для Торгового центра.

6 лет назад
Tisi_28
36 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Sergey32D
Сергей 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$20
3 дня
Спасибо за оперативную и качественную работу! Работать было в удовольствие)))
Отличный заказчик. Рекомендую,
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