Флеш-баннер 20-ти секундный

Согласно приложению. Плакаты будут висеть в универе (рядом много других плакатов, те должно быть броским и привлекающим внимание. Рядом плакаты с дискотек, развлечени и тд), а также возможно в других точках (но не факт) Квест комната с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Необходимо изготовление флеш-баннера, размер 300х250 для Торгового центра.
- Похожие заказы
- Наружная реклама1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо разработать макет наружной рекламы для турагентства. А именно фасада офиса , где имеется стеклянная витрина и вывеска с логотипом. Исполнителей без портфолио не рассматриваю. Размер вывески: 600см*82см, логотип прикреплен, размер витрины уточним.Наружная реклама1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходим дизайн пресс стены на годик ребенку. Идея есть, пример тоже. нужно немного поменять цветы и сделать в векторном варианте. Срочно!Наружная реклама18 заявокЗакрыт6 лет назад
Нам необходимо разработать уличный проект-дизайн стоматологической клиники. В оформлении хотели бы использовать наличие фирменного стиля, говорящее пациентам о серьезности,стабильности и надежности клиники, а также о том, что ее сотрудникам можно доверить свое здоровье. К проекту прикреплены ...Наружная реклама11 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужна листовка А4 формата на компанию Альянс-Телеком ( интернет провайдер, предоставляем услуги интернета и телевидения) . Логотип я пришлю. и контакты, которые должны быть указаны на лситовке.. Сама листовка А4 формата, мы их клеим на доски около ...Наружная реклама40 заявокЗакрыт6 лет назад
Дизайн фасадной части офиса.. Офис занимается приемом заказов на изготовление окон и дверей из пластика и алюминия.. В файле имеется фото того как выглядит офис в данный момент... На фасаде должна быть информация о том ...Наружная реклама22 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно доделать баннер для промоподиума. Два варианта размеров 1.1500х2000мм высота 200 мм 2. 2000х2000 мм высота 200 ...Наружная реклама9 заявокЗакрыт6 лет назад
Магазин строительный. Специализация :кровля, фасад. водостоки.пиломатериал. Баннер на всю длину.Наружная реклама15 заявокЗакрыт6 лет назад
ВНИМАНИЕ модераторам!!! Это не конкурс, это конкретный заказ, конкретному (выбранному) исполнителю, который сделает работу, приложив фантазию, отредактирует под нашим началом, и получит свое, оговоренное заранее вознаграждение. ============================================ Есть подразделение компании (торговое подразделение), которому необходимо придумать легкий графический ...Наружная реклама1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо разместить рекламу сервиса Купим-Кубик на грузовом автомобиле, соответственно нужен макет этой рекламы и возможность при необходимости растянуть его на любой нужный размер.Сроки-до 5 апреляНаружная реклама19 заявокЗакрыт6 лет назад