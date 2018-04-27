Необходимо разработать макет наружной рекламы для турагентства. А именно фасада офиса , где имеется стеклянная витрина и вывеска с логотипом. Исполнителей без портфолио не рассматриваю. Размер вывески: 600см*82см, логотип прикреплен, размер витрины уточним.
Разработать и нарисовать дизайн плаката A2 рекламы для квест комнаты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Согласно приложению.
Плакаты будут висеть в универе (рядом много других плакатов, те должно быть броским и привлекающим внимание. Рядом плакаты с дискотек, развлечени и тд), а также возможно в других точках (но не факт)
Квест комната с элементами "страха", что также должно быть переданно через плакат.
Подложка фотография самой комнаты.
Сверху вниз:
1. Лого, название комнаты, лозунг.
Вырезаем здесь http://loveitgroup.com/markup/roomout/index.html
Цвет лого бордовый оставляем.
2. Второй информационный блок. Фон подложки. Главное сделать читабельным и выделяющимся. Добавить значек телефона
3. Третий информационный знак Добавить значек фейсбука и адреса.
В глаза сразу должны бросаться слудующие слова (основной посыл):
Escape room
10 Euro
Die Buchung per Telefon möglich
Шрифт, размер, расположение, фишки и идеи - ваше поле для фантазии.
Открыт к идеям и предложениям
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