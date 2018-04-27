Разработать и нарисовать дизайн плаката A2 рекламы для квест комнаты.

Согласно приложению.

Плакаты будут висеть в универе (рядом много других плакатов, те должно быть броским и привлекающим внимание. Рядом плакаты с дискотек, развлечени и тд), а также возможно в других точках (но не факт)

Квест комната с элементами "страха", что также должно быть переданно через плакат.

Подложка фотография самой комнаты.

Сверху вниз:

1. Лого, название комнаты, лозунг.

Вырезаем здесь http://loveitgroup.com/markup/roomout/index.html

Цвет лого бордовый оставляем.

2. Второй информационный блок. Фон подложки. Главное сделать читабельным и выделяющимся. Добавить значек телефона

3. Третий информационный знак Добавить значек фейсбука и адреса.

В глаза сразу должны бросаться слудующие слова (основной посыл):

Escape room

10 Euro

Die Buchung per Telefon möglich

Шрифт, размер, расположение, фишки и идеи - ваше поле для фантазии.

Открыт к идеям и предложениям