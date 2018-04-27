Разработать и нарисовать дизайн плаката A2 рекламы для квест комнаты.

Наружная рекламаЗавершен14 заявок272 просмотра
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Согласно приложению.

Плакаты будут висеть в универе (рядом много других плакатов, те должно быть броским и привлекающим внимание. Рядом плакаты с дискотек, развлечени и тд), а также возможно в других точках (но не факт)

Квест комната с элементами "страха", что также должно быть переданно через плакат. 

Подложка фотография самой комнаты.

Сверху вниз:

1. Лого, название комнаты, лозунг. 

Вырезаем здесь  http://loveitgroup.com/markup/roomout/index.html

Цвет лого бордовый оставляем. 

2.  Второй информационный блок. Фон подложки. Главное сделать читабельным и выделяющимся.  Добавить значек телефона

3. Третий информационный знак Добавить значек фейсбука и адреса. 

В глаза сразу должны бросаться слудующие слова (основной посыл):

Escape room

10 Euro

Die Buchung per Telefon möglich

Шрифт, размер, расположение, фишки и идеи - ваше поле для фантазии. 

Открыт к идеям и предложениям

6 лет назад
nolben
35 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
SirHedgehog
Сергей 
31 годБеларусь
7 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$20
1 день
Все супер, только рекомендации с моей стороны.
Всё превосходно. Рекомендую
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