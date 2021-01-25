Логотип компании.

Чтоб цвета логотипа были как на айфонах (ниже картинка) Символ на логотипе, не принципиален, на вашу фантазию.
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Наша компания Доски-Балки. doski-balki.ru
Мы делаем красивые вещи из дерева и МДФ для отделки помещений.
Меня зовут Леонид - собственник и основатель компании.
За время работы мы многого достигли и сделали бренд узнаваемым, но он не отражает наши идеи и миссию.
Хочется упростить компанию и развернуться к людям, покупателям. Идея бренд бука - вместить все базовые принципы компании.
Начнем с логотипа.
Сейчас он выглядит так. Хочется сделать проще. Без вензелей и завитков.
Мне видится, что лого должно быть как в примерах. И НЕ ДОЛЖНО быть я тоже прикрепил.
Т.е. Буквы в лого писать с загадкой можно. А соединять две первые буквы названия крайне не желательно.
Цвета предпочтительно,
- как на старом лого.
- Зеленый как у Эстета
- Вероятно оранжевый как у ДО-ДО пицца
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