Логотип компании.

Наша компания Доски-Балки. doski-balki.ru

Мы делаем красивые вещи из дерева и МДФ для отделки помещений.

Меня зовут Леонид - собственник и основатель компании.

За время работы мы многого достигли и сделали бренд узнаваемым, но он не отражает наши идеи и миссию.

Хочется упростить компанию и развернуться к людям, покупателям. Идея бренд бука - вместить все базовые принципы компании.

Начнем с логотипа.

Сейчас он выглядит так. Хочется сделать проще. Без вензелей и завитков.

Мне видится, что лого должно быть как в примерах. И НЕ ДОЛЖНО быть я тоже прикрепил.

Т.е. Буквы в лого писать с загадкой можно. А соединять две первые буквы названия крайне не желательно.

Цвета предпочтительно,

как на старом лого.

Зеленый как у Эстета

Вероятно оранжевый как у ДО-ДО пицца

Я считаю, что логотип - это тот простой шаг, который будет стартом и поможет перевернуть сознание и идеи компании ))!!