Разработка логотипа

Рисуем сюда https://spectransport.ru/ Надпись МОСКАНАЛ.РФ примерно как тут https://москанал.рф/ только соответственно в цветах спецтранспорта.
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Нужен логотип для компании по изготовлению кухонных приборов.Лого должно быть текстовое, с идеей касательно тематики компании и без знака (только текст) Нужно сделать 3 варианта, указываете цену за них, сроки и примеры работ
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