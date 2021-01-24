Разработка логотипа

Логотипы и ЗнакиЗакрыт34 заявки423 просмотра
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Нужен логотип для компании по изготовлению кухонных приборов.Лого должно быть текстовое, с идеей касательно тематики компании и без знака (только текст) Нужно сделать 3 варианта, указываете цену за них, сроки и примеры работ 

3 года назад
yokozuan
Алексей 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад