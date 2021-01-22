Логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт33 заявки749 просмотров
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Логотип для телеграмма, в красном,черном, белом и их оттенков. Замысел простой,  строка "S&P" в круге. Опыта составления ТЗ мало, если что пишите.

3 года назад
guest_1611417150218
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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